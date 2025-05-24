DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na Katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve parti heyeti, İstanbul'da gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katıldı. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Hatimoğulları, küresel ölçekte büyük risklerin ve felaket dinamiklerinin yakın ve yakıcı olduğunu vurguladı.

20. yüzyıldan 21. yüzyıla devredilen sömürgecilik mirası nedeniyle Ukrayna, Rusya, Suriye, Lübnan, Gazze, Filistin ve bölgedeki birçok ülkenin savaş ve çatışmaların etkisi altında kaldığını belirten Hatimoğulları, bu durumdan kaynaklanan göç yollarına düşen milyonlarca insanın varlığına dikkat çekti.

Hatimoğulları, Filistin'de yaşanan büyük insanlık dramına vurgu yaparak, dünyanın bu duruma duyarsız kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Filistin'de 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Hatimoğulları, Sosyalist Enternasyonal'in bu durumu açıkça kınamasının önemine işaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (sol 2) ve parti heyeti, İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katıldı.