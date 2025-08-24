DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.604.661,37 2,14%

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'da Halk Şöleni'nde Barış Çağrısı

Tülay Hatimoğulları, Adana Ceyhan'daki Halk Şöleni'nde barış vurgusu yaptı; komisyondan Kürt sorununun çözümüne yönelik adım ve kalıcı barış beklentisi olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 23:26
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'da Halk Şöleni'nde Barış Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'da Halk Şöleni'nde Barış Mesajı Verdi

Ceyhan'daki etkinlikte Kürt sorunu ve komisyondan beklentiler öne çıktı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen "Halk Şöleni"'ne katıldı.

Hatimoğulları, partisince Belediye Evleri Mahallesi'ndeki parkta organize edilen etkinlikte yaptığı konuşmada, barışın, siyasi partilerin üstünde bir konu olduğunu söyledi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi görev üstlendiğini ifade eden Hatimoğulları, "Komisyondan en büyük beklentimiz, Kürt sorununun çözümüne adım atılması, silahların kalıcı şekilde susmasıdır. Barışın, Türkiye'de kalıcı şekilde tesis edilebilmesi için bütünlüklü bir yasa çıkarmasıdır."

Hatimoğulları, barış ve demokrasiyi sadece kendileri için istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu barış Türkiye'nin, Türkiye'nin geleceğinin barışı olacak. Bu barışı doğru, ciddi şekilde ele alıp kalıcı şekilde hayata geçirebilirsek Türkiye'nin aydınlık yarınlara açılacak kapıları büyüyecektir, genişleyecektir. Türkiye demokratikleşirse, bu ülkeye barış gelirse biz biliyoruz ki işçinin de çiftçinin de karnı doyar."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisince Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisince Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen "Halk Şöleni"ne katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisince Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Motosiklet Bariyere Çarpması: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
2
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'da Halk Şöleni'nde Barış Çağrısı
3
Bafra'da Düğün Konvoyu Kazası: Gelin ve Nedimesi Yaralandı
4
Ust-Luga Limanı'na İHA Saldırısı: Rusya 95 İHA’nın İmha Edildiğini Açıkladı
5
Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı
6
Edirne (Havsa) Trafik Kazası: 3 Yaralı
7
Bakan Göktaş: Balıkesir Sındırgı'daki 4,8'lik Depremde Psikososyal Destek Başladı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı