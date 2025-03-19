DEM Parti Eş Genel Başkanları Nevruz Kutlamalarında Barış Mesajı Verdi

Nevruz Kutlamaları Van ve Bitlis'te Coşkuyla Gerçekleştirildi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Van'da; Tuncer Bakırhan ise Bitlis'te düzenlenen nevruz kutlamalarına katıldı. Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, polis ekiplerince kontrol noktalarından alana alındı.

Barış İçin Birlik Mesajı

Programda konuşan Hatimoğulları, nevruzun barışa vesile olmasını temenni etti. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sert bir dille tepki gösterdi. Hatimoğulları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı tarihi çağrıya da değinerek, "Bu çağrı toplumun tamamının demokratikleşmesi içindir. Bizim barışa ihtiyacımız var, bu topraklarda onurlu bir barış olsun istiyoruz." dedi.

Van Milletvekilinden Çağrı

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da nevruzu barış havasında kutladıklarını belirterek, "27 Şubat'ta yapılan çağrıyı herkes sahiplendi. Bu süreci Van halkı da sahiplendi. Ülkeye hep birlikte hakkı, hukuku, adaleti, barışı getirelim" ifadesini kullandı.

Bitlis'te Farklı Bir Açıklama

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki fuar alanında düzenlenen nevruz programında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yine 27 Şubat'ta yapılan tarihi çağrının önemine vurgu yaparak, "Devlet de çağrının gereklerini yerine getirmelidir. Aksi takdirde provokasyonlara açık olabiliriz" dedi. İmamoğlu'na yönelik gözaltına alma işlemi hakkında da başka bir tepkisini dile getiren Bakırhan, serbest bırakılmaları gerektiğini belirtti.

Bakırhan ve beraberindeki milletvekilleri, nevruz ateşini yaktıktan sonra etkinliğe katılanlar ile birlikte halay çektiler. Kutlamalara DEM Parti'nin bölge milletvekilleri, partililer ve birçok vatandaş da katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tülay Hatimoğulları Van'da düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tülay Hatimoğulları Van'da düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı.