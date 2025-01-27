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DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit'ten Kartalkaya Otel Yangınına Açıklama

Koçyiğit, Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili şeffaf bilgilendirme talep etti ve sorumluların görevden alınmasını istedi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:07
DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit'ten Kartalkaya Otel Yangınına Açıklama

Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınına Tepki

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi. Kayıpların yalnızca birer rakam olmadığını, her birinin birer can, evlat, anne, baba, kardeş ve dost olduğunu vurguladı.

Koçyiğit, geçmiş felaketlerde adalet sağlanamadığı için yeni felaketlere kapı aralandığını savundu. "Çok basit önlemlerle insanlar yaşayabilecekken, önlem alınmadığı için canlar aramızdan yitip gidiyor" diyerek eleştirilerini sürdürdü. Ayrıca, geceliği 30-40 bin liraya satılan otelin yangın alarmının olmadığını ve kaçış alanlarını gösteren işaretlemenin eksik olduğunu belirtti.

Koçyiğit, yangın olayının şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğini, tüm ihmali bulunanların görevden alınmasını ve kamuoyuna açık bir bilgilendirme yapılmasını istedi.

PKK Elebaşı Öcalan ile Görüşmeler

DEM Parti'li heyetin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı 22 Ocak tarihli görüşmeye de değinen Koçyiğit, bu görüşmede, 28 Aralık'ta yapılan ilk görüşmeden sonra Mecliste grubu bulunan ve bulunmayan siyasi partilerin görüş ve önerilerinin Öcalan'a aktarıldığını belirtti. "Bu sorunu çözmek gerekiyor. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek gerekiyor" dedi.

Koçyiğit, bugün DEM Parti MYK'nın toplanacağını, yeni yol haritasını tartışacaklarını ve bazı kararlar alacaklarını da sözlerine ekledi.

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