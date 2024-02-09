DEM Parti İstanbul başkan adayı kararını açıkladı

DEM Parti'nin İstanbul adayı kesinleşti! Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı gündemdeyken, İstanbul için adaylar belli oldu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İBB başkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu. Ayrıca DEM Parti'nin 16 büyükşehir, 40 il ve 16 ilçede göstereceği adaylar da açıklandı. İşte DEM Parti'nin adaylar listesi:









MERAL DANIŞ BEKTAŞ KİMDİR?



Diyarbakır'da 1967 yılında doğdu. Halkların Demokratik Partisi Adana milletvekili ve eş genel başkan yardımcısı oldu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Diyarbakır Barosu'nda serbest avukat olarak çalıştı. Baro yönetiminde yer aldı, insan hakları ve kadın hakları konusunda uzmanlaştı. AİHM'de hak ihlalleri davalarının avukatlığını yaptı.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı oldu. 25 ve 26. Dönemlerde Adana, 27. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. TBMM'de Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, Anayasa Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, Çocuk Hakları Alt Komisyonu Kâtip Üyesi ve HDP Grup Başkan Vekili olarak çalıştı. 14 Mayıs 2023'te 28. Dönem Erzurum Milletvekili oldu.

EMİN ÇEPNİ KİMDİR?

1974 yılında Rize'de dünyaya gelen Murat Çepni, siyasi faaliyetlere lise döneminde başlamıştır. Çepni uzun bir süre tutuklu olarak cezaevinde kalmıştır. Hapisten çıkar çıkmaz siyasete yeniden girmiştir. HDP kurulduğunda ise partinin çalışmalarına katılmış ve aktif rol almıştır.