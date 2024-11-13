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DEM Parti'li Çiftyürek'ten Belediye Görevlendirmelerine Eleştiri

Sinan Çiftyürek, 'Kürt meselesi yok' denirse neyi tartışacağız? diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:08
DEM Parti'li Çiftyürek'ten Belediye Görevlendirmelerine Eleştiri

DEM Parti'li Çiftyürek'ten Eleştiriler

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kürt Meselesinin Önemi

Çiftyürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alınan belediye başkanlarına yönelik ifadelerini de kabul etmediklerini ifade etti. "Kürt siyaset kadrosuna el uzatıyorsun, 'Kürt sorunu yok' diyorsun" diyen Çiftyürek, "'Yok' olan şey neden daima Milli Güvenlik Kurulu'nun, istihbaratın birinci gündemi olur?" sorusunu gündeme getirdi.

Çözüm Mü, Çözülme Mi?

Çiftyürek, 'Yok' demekle yok olmuyor ifadesini kullanarak, Kürt meselesinin çözümüne el uzatılıp uzatılmadığına dair sorgulamalarda bulundu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili çağrılarına atıfta bulunarak, bu konuların mutlaka konuşulması gerektiğini vurguladı. "Kürt meselesi yok" denirse neyi konuşacağız?" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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