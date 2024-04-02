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DEM Parti’nin önde olduğu Hilvan’da AK Parti'den itiraz: Seçim yenilenecek

DEM Parti’nin belediye başkanlığı seçimlerinde, sandıktan 1. parti olarak çıktığı Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, AK Parti sandıklara itiraz etti. İtirazlar sonrasında seçimin yeniden yapılması kararı verildi.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 17:03
DEM Parti’nin önde olduğu Hilvan’da AK Parti'den itiraz: Seçim yenilenecek

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yapılan belediye başkanı seçimlerinde, sandıkta en çok oyu alan 1. parti DEM Parti oldu. Sandıkta 2. sırada yer alan AK Parti ise seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe seçim kurulu, yapılan itiraz sonrasında seçimi yenileme kararı aldı.

Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, seçim yenileme kararına itiraz ederek, halkı iradesine sahip çımaya çağırdı. Şanlıurfa Milletvekili, “Yasal haklar çerçevesinde halkın iradesini koruyacak ve adaleti savunacağız” şeklinde konuştu.

Hilvan’da ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve mahalle muhtarlık seçimleri iptal edildi. Hilvan’da vatandaşlar, 2 Haziran’da yeniden sandığa gidecek.

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