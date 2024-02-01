DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin Özgürlük Yürüyüşü yürüyüşü Kars'ta başladı

DEM Parti ve DBP Kars'ta, İmralı'daki tecridin kaldırılması ve Kürt sorununun demokratik çözümü nedenlerine dayandırılan 'Özgürlük Yürüyüşü' başlattı. Yürüyüşe katılan eş genel başkanlar ve milletvekilleri, polisin barikat ve sirenleriyle yürüyüşlerini tamamlayamadı.

DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin Özgürlük Yürüyüşü yürüyüşü Kars'ta başladı
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DEM Parti ve DBP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Çiğdem Kılıçgün Uçar ile birlikte çok sayıda milletvekili, Kars'ta 'Özgürlük Yürüyüşü' düzenledi. Yürüyüş öncesinde İsmail Aytemiz Caddesi'nde bir otelde basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi. Sonra 'Özgürlük Yürüyüşü' yazan önlükler giyerek sloganlar ve ıslıklar eşliğinde yürümeye başladılar. Faikbey ve Kazım Paşa caddelerini takip eden grup, saat 15.00'te esnafı ziyaret edecek. Yürüyüş, 15 Şubat'ta Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Ömerli köyünde bitecek.

DEM PARTİSİ'NİN YÜRÜYÜŞÜNE POLİS BARİKAT KURDU

Basın toplantısı sonrası eş genel başkanlar da dahil olmak üzere grup, yürüyüşe geçti. Otelin önü polisler tarafından barikatlarla kapatılmıştı. Görüşmeler sonucunda barikatlar açıldı ve grup Beşyol Meydanı'ndan başlayarak Cumhuriyet ve Mareşal Fevzi Çakmak caddeleri üzerinden Musa Anter Barış Parkı'na ulaştı. Yürüyüş sırasında polisler defalarca, "Cadde üzerindeki gruba sesleniyorum: Yapmış olduğunuz yürüyüş kanunlara aykırıdır" diye anons etti.

Yürüyüş sırasında polisler, slogan atan gruba sirenlerle müdahale etti. Grup ise zılgıt çalarak karşılık verdi. Musa Anter Barış Parkı'nda diğer bekleyenlerle bir araya gelen grubun önü polis barikatına takıldı.

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