DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Çağlayan Adliyesi teröristleri ile ilgili paylaşımı ortaya çıktı

Çağlayan Adliyesi önünde terör örgütü mensupları Pınar Birkoç ve Emrah Yayla yakalandı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bu kişilerle ilgili daha önceden yaptığı paylaşımlar gün yüzüne çıktı.

DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Çağlayan Adliyesi teröristleri ile ilgili paylaşımı ortaya çıktı
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Çağlayan Adliyesi’nde 2 DHKP/C üyesi terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişi, bunlardan bazıları polis, yaralandı. Teröristlerin etkisizleştirilmesinin ardından yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunlardan biri de terörist Pınar Birkoç için DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun basın açıklaması yaptığı.

 Gergerlioğlu, “Bize daha önceden de başvuran Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç, 2. kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar? 10 binlerce mahpusu boş gerekçelerle yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız şartlarda karantinada beklesin bu insanlar?” ifadelerini kullandığı belirtildi.

çağlayan adliyesinde saldırı

çağlayan adliyesinde saldırı

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