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Demirci Kadınları Kır Papatyası Hasadıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Demirci’nin kırsal mahallelerinde kadınlar, kır papatyalarını toplayarak hem şifa kaynağı hem de geçim kaynağı oluyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 11:54
Demirci Kadınları Kır Papatyası Hasadıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Manisa'nın Demirci İlçesinde Kır Papatyası Mesaisi

Manisa'nın Demirci ilçesinin yaylalarında, doğada yetişen kır papatyalarını toplayan kadınların emek ve şifa dolu mesaisi başladı. Bahar yağmurları ile açan bu nadide çiçekler, her yıl yöre kadınları tarafından toplanıyor.

Papatya Toplama Geleneği

İlçeye bağlı Elek, Yavaşlar, Kışlak, Kuzeyir, Yarbasan, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde yaşayan kadınlar, sabahın erken saatlerinde yaylalara çıkarak papatya hasadı yapmaya başlıyor. Traktörle, yöresel türküleri söyleyerek yaylaya giden bu kadınlar, mayıs ayı sonunda açmaya başlayan kır papatyalarını temmuz ayına kadar topluyor.

Kuruma ve Satış Süreci

Öğle saatlerine kadar papatya toplayarak çalışan kadınlar, eve getirdikleri çiçekleri balkonlarında güneşte kurutuyor. Kurutulan papatyalar, meşrubat ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 260 liradan satılıyor.

Kadınların Görüşleri

Elek Mahallesi sakinlerinden Rukiye Çiftçi, papatya hasadının genellikle mayıs sonu ve haziran başında başladığını belirtti. Çiftçi, "Papatyaları başlarından koparıyoruz. Gelecek yıl da yeniden çok olması için köklerini toprakta bırakıyoruz. Evlerimizin balkonlarında kurutup satıyoruz. Papatya hasadı yöredeki kadınlarımızın geçim kaynağı. Şu anda kilosu 260 liradan alınmaya başlandı" dedi.

Elek Mahallesi Muhtarı Tahsin Çiftçi ise kadınların papatya toplayarak ev ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinin yaylalarında doğada yetişen kır papatyalarını toplayıp kurutan...

Manisa'nın Demirci ilçesinin yaylalarında doğada yetişen kır papatyalarını toplayıp kurutan kadınların, emek ve şifa dolu mesaisi başladı. Demirci'de bahar yağmurları ile doğada açan papatyalar yörede yaşayan kadınlar tarafından her yıl toplanıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinin yaylalarında doğada yetişen kır papatyalarını toplayıp kurutan...

Manisa'nın Demirci ilçesinin yaylalarında doğada yetişen kır papatyalarını toplayıp kurutan kadınların, emek ve şifa dolu mesaisi başladı. Demirci'de bahar yağmurları ile doğada açan papatyalar yörede yaşayan kadınlar tarafından her yıl toplanıyor.

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