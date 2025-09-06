DOLAR
Demirköy'de 2 Günlük Denize Girme Yasağı

Demirköy Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesini 2 gün süreyle yasakladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:17
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Demirköy ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girme yasağı 2 gün olarak uygulamaya konuldu.

Demirköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün ve yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlara uyarı ve denetimler

Açıklamada vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtilerek, polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerde bulunacağı kaydedildi.

