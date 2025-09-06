Demirköy'de 2 Günlük Denize Girme Yasağı

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Demirköy ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girme yasağı 2 gün olarak uygulamaya konuldu.

Demirköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün ve yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlara uyarı ve denetimler

Açıklamada vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtilerek, polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerde bulunacağı kaydedildi.