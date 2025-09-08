Demiryolunda 2025'in İlk Yarısında 559 bin 223 Engelli Yolcuya Hizmet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu ve diğer ulaşım türlerinde engelli vatandaşlara yönelik hizmet ve projeleri Muğla Marmaris'te düzenlenen "14. Engelli ve Gazi Personel Eğitim Semineri"ne video konferansla bağlanarak değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları

Uraloğlu, Bakanlık bünyesinde 2 bin 317 engelli personelin görev yaptığını vurguladı. Konuşmasında, engelliliğin değil, engelleri kaldırmamanın kusur olduğuna dikkat çekerek, demir yolu ulaşımında geride bırakılan döneme ilişkin verileri paylaştı. Buna göre 2014-2024 yılları arasında yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip 9,3 milyon engelli yolcu ücretsiz seyahat ettiğini; 2025'in ilk altı ayında 559 bin 223 engelli yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

Uraloğlu ayrıca, 2019'dan 2025'in ilk 6 ayına kadar 78 bin 154 yolcunun "Turuncu Masa" uygulamasıyla güvenli yolculuk yaptığını kaydetti.

Sağlanan hizmetler ve erişilebilirlik projeleri

Bakan, erişilebilirlik çalışmalarında atılan adımları özetleyerek, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile 6 stratejik amaç, 14 hedef ve 33 eylemin belirlendiğini bildirdi. "Turuncu Masa" uygulaması sayesinde engelli vatandaşların Yüksek Hızlı Tren garlarında ve bazı havalimanlarında güvenle yolculuk yaptığına dikkat çekti.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın erişilebilirlik alanında uluslararası ödüller aldığını; 38 havalimanının "Engelsiz Havalimanı Kuruluşu" unvanına, 40 havalimanının ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Erişilebilirlik Belgesine sahip olduğunu söyledi.

Kara yolunda 2024'te 1,8 milyon engelli vatandaşın şehirlerarası otobüslerde indirimlerden yararlandığını, denizcilikte ise "Engelsiz Denizler Projesi" kapsamında yolcu gemilerinde rampalı giriş, asansör ve engelli tuvaletlerinin zorunlu hale getirildiğini anlattı.

Ulaştırma Bakanı, dijital çözümler kapsamında Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması ve 12 AR-GE projesi ile engelli vatandaşlara yönelik çözümler geliştirildiğini, bu projelere 100 milyon lira destek sağlandığını belirtti. Desteklenen projeler arasında yapay zeka tabanlı trafik sinyalizasyon sistemleri ve gerçek zamanlı rehberlik çözümlerinin bulunduğunu vurguladı.

Haberleşme alanında ise e-Devlet üzerinden Engelsiz Çağrı Merkezi hizmete alınırken, PTT şubelerinde engelli yardım butonları ve hissedilebilir yüzeyler eklendi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre 2024'te 467 bin engelli vatandaşın maaşı evlerine teslim edildi; havayollarında yüzde 20, internet hizmetlerinde yüzde 25 ve Pttcell'de özel tarifelerle indirim uygulamaları hayata geçirildi. Ayrıca Türkiye Kart ile ulaşımda yeni imtiyazlar getirildi.

Uraloğlu, sözlerini "Bizim hizmet politikalarımızın temelinde 'önce insan' ilkesi vardır" diyerek sonlandırdı ve evrensel erişilebilirlik standartlarına odaklanan çalışmaların süreceğini belirtti.