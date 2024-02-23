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Demokratik Partili Yahudi üyelerden Biden'a Gazze için ateşkes çağrısı yapıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’deki çatışmalara "geçici bir son" verilmesi için Yahudi Kongre üyelerinden çağrı aldı. ABD Kongresindeki 13 Demokrat Partili Yahudi üye, Biden’a bir mektup göndererek Gazze’de "geçici bir ateşkes" istediklerini bildirdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:31
Demokratik Partili Yahudi üyelerden Biden'a Gazze için ateşkes çağrısı yapıldı

ABD Kongresindeki 13 Yahudi üye, Gazze’de "geçici bir ateşkes" için Biden’a bir mektup yolladı. Mektubu Jerry Nadler’in resmi internet sitesinden duyuran Yahudi üyeler, Hamas’ın rehin aldığı kişilerin serbest kalması şartını öne sürdü.

Mektupta, "İsrail ile Hamas arasındaki müzakereler devam ederken aylardır esaret altında çürüyen 6 ABD'li de dahil olmak üzere 134 rehinenin tamamının derhal geri dönmesini öngören karşılıklı, geçici bir ateşkes anlaşmasını kolaylaştırmak için her türlü çabayı göstermenizi istiyoruz." denildi.

Mektupta, ayrıca sivil Gazze halkının zor şartlar altında yaşam sürdüklerine de dikkat çekildi. Açlık ve slagın hastalılarla karşı karşıya kalan Filistin halkının insani yardıma ihtiyaç duyduğu ve bu duruma daha fazla sessiz kalınmaması gerektiği belirtildi. 

Mektupta, Hamas’ın rehin aldığı 134 rehineden 32'sinin ölmesine dikkat çekildi ve hayatta kalan rehinelerin Gazze tünellerinde yardım beklerken hayati tehlikelerinin olduğu vurgulandı.

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