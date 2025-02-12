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Demokratlar USAID'in Kapatılmasını Engellemek İçin Tasarı Hazırladı

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, USAID'in kapatılmasını önlemek için yasa tasarısı sundu. Başkan Trump'ın kararına tepki gösterdiler.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:44
Demokratlar USAID'in Kapatılmasını Engellemek İçin Tasarı Hazırladı

ABD'de USAID Krizi: Demokratlardan Yasa Tasarısı

ABD'de bir grup Demokrat Kongre üyesi, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı olan USAID'in, Başkan Donald Trump yönetimi tarafından engellenmesini önleyecek bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, Sara Jacobs liderliğinde 15 Demokrat üye tarafından destekleniyor ve USAID tarafından finanse edilen dış yardımların durdurulmasını engellemeyi amaçlıyor.

Açıklamalarda Bulunan Jacobs

Jacobs, yaptığı yazılı açıklamada, "Elon Musk ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), USAID'in internet sitesini kapattı, genel merkezini kapattı, binlerce çalışanı izne çıkardı ve hayat kurtaran insani yardımlar dahil olmak üzere dış yardım programları için durdurma emri verdi" ifadelerini kullandı. Jacobs, bu girişimlerin "tamamen yasa dışı" olduğunu vurgulayarak, USAID'in ortadan kaldırılmasının "milyonlarca kişi için ölüm cezası" olacağını belirtti.

Önemli Yardım Programları Riskte

Jacobs, söz konusu durumun, "iç savaştan kaçan milyonlarca Sudanlı mülteci için gıda, yerinden edilmiş Filistinliler için tıbbi bakım ve Afrika kıtasında HIV tedavisi" gibi ciddi eksikliklere yol açabileceğini ifade etti. Konuya ilişkin yasayı sunmaktan "gurur duyduğunu" dile getiren Jacobs, USAID'in önemine dikkat çekti.

Donald Trump'ın Kararnamesi ve Sonuçları

USAID ile ilgili tartışmalar, ABD Başkanı Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik bir kararnamesi imzalamasıyla başlamıştı. Bu kararnamede, ABD’nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemelerin kesileceği, ayrıca programların ABD dış politikasıyla uyumunun 90 gün boyunca değerlendirileceği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, 27 Ocak'ta USAID tarafından finanse edilen tüm yardımların durdurulduğunu açıklayarak, bu durumu onayladı. DOGE'nin başındaki Elon Musk, USAID yöneticileri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" açıkladı. Ayrıca, ajansın sosyal medya hesapları da kapatıldı.

Washington DC Bölge Mahkemesi, USAID çalışanlarının "idari izne çıkarılması" kararının yürütmesini geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

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