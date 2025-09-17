Demokratlar Uyardı: Cumhuriyetçilerin Harcama Tasarısı Hükümet Kapanmasına Yol Açabilir

The Hill gazetesinin aktardığına göre, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ortak bir yazılı açıklama yaparak Cumhuriyetçilerin sunduğu harcama tasarısının ülkeyi federal hükümetin kapanmasına sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, yalnızca Cumhuriyetçilerin desteklediği tasarının vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamadığı vurgulanarak, Demokratlarla çalışmayı reddeden Cumhuriyetçiler ifadesi ile parti içi işbirliği eksikliğinin ülkeyi doğrudan bir kapanmaya yönelttiği belirtildi. Metinde ayrıca sağlık sigortası primlerindeki çift haneli artışların önüne geçecek adımların alınmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada Cumhuriyetçilerin yönetimi şekline de atıf yapılarak, Başkan Donald Trump ın emirlerini yerine getiren Cumhuriyetçilerin ABD halkına zarar verdiği ve ülkeyi pervasızca federal hükümetin kapanmasının eşiğine sürüklediği iddia edildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından duyurulan tasarı, federal harcamaları büyük ölçüde mevcut seviyelerde tutmayı öngörüyor ve harcamaların 21 Kasım a kadar uzatılmasını hedefliyor. Tasarı ayrıca, Charlie Kirk ün öldürülmesinin ardından Kongre üyelerinin güvenliği için talep edilen 30 milyon dolar fonu da içeriyor. Demokratların öncelik verdiği sağlık hizmetlerine yönelik fonların tasarıda yer almaması dikkat çekiyor. Tasarının Meclis te oylamaya sunulmasının 19 Eylül e kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

Federal hükümetin kapanması ne demek?

ABD yasalarına göre Kongre, mali yılı kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamazsa bütçe dönemi 1 Ekim de başladığı için geçici bütçelerle süreklilik sağlanana kadar önlemler alınması gerekiyor. Bütçe onaylanamadığı takdirde federal hükümet harcama yetkisini kaybediyor ve hayati hizmetler dışındaki faaliyetler askıya alınıyor.

Bu süreçte hayati olmayan görevlerde çalışan kamu personeli zorunlu izne çıkarılırken, ordu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerindeki doktor ve hemşireler, havaalanlarıyla hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi hayati hizmetleri yürütenler görevlerine devam ediyor. Bu kategorideki çalışanlar kapanma süresince maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.