Denetimli Serbestlik Yükümlüleri 1534 Okulu 2025-2026 Eğitim Yılına Hazırladı

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri 1534 Okulu Eğitime Hazırladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ceza adaletinin amacı toplumu korumak ve topluma kazandırmaktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yaz tatili boyunca Türkiye genelinde 1534 eğitim yuvasının boya, tadilat, temizlik, bakım ve onarım işlerinin denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapıldığını bildirdi.

Tunç, paylaşımında ceza adaletinin en önemli amacının toplumu suçtan ve suçludan korumak, suç işlenmesini önlemek olduğunu vurguladı. Suçlunun hem yaptırımla karşı karşıya kalmasının hem de yeniden topluma kazandırılmasının ceza adaletinin temelinde yer aldığını ifade etti.

Tunç, sosyal devlet anlayışı gereği hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına, bu kişilere devlet eliyle eğitim verilmesine ve mesleki deneyim kazandırılmasına büyük önem verdiklerini belirtti. Denetimli serbestlik sisteminin, yükümlülerin kamu yararına işler yaparak toplumla uyum içinde yaşamasını sağladığını ve cezalarının infazına katkı sunduğunu aktardı.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgiyle donatıldığı okullarımız, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlandı. Yaz tatili boyunca ülkemiz genelindeki 1534 eğitim yuvasının boya, tadilat, temizlik, bakım ve onarım işleri denetimli serbestlik yükümlülerince yapıldı. Aydınlık yarınlarımız olan evlatlarımıza, daha da güzelleşen okullarında başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum."