Siirt'te Zabıta 270 İş Yerini Denetledi: 10 İş Yerine 14 bin 60 lira Ceza

Siirt'te zabıta ekipleri 270 iş yerinde denetim yaptı

150 uyarı, 10 iş yerine 14 bin 60 lira idari yaptırım

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini korumak, yaya güvenliğini sağlamak ve halkın kamu alanlarından sorunsuz faydalanmasını temin etmek amacıyla denetimlere aralıksız devam ediyor.

1 -8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 270 iş yeri denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda 150 iş yerine uyarı verildi, kurallara uymayan 10 iş yerine 14 bin 60 lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca vatandaşlardan gelen 90 şikayet değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapıldı.

Denetimler kapsamında okul çevreleri, seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmeler uyarıldı; mevzuata aykırı uygulamalara karşı yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kent estetiğini, kamu düzenini ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

