DOLAR
42,54 0%
EURO
49,62 0%
ALTIN
5.759,54 0%
BITCOIN
3.899.221,23 0%

Siirt'te Zabıta 270 İş Yerini Denetledi: 10 İş Yerine 14 bin 60 lira Ceza

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 1 -8 Aralık'ta 270 iş yerini denetledi; 150 uyarı, 10 iş yerine 14 bin 60 lira idari yaptırım uygulandı, 90 şikayet değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:11
Siirt'te Zabıta 270 İş Yerini Denetledi: 10 İş Yerine 14 bin 60 lira Ceza

Siirt'te zabıta ekipleri 270 iş yerinde denetim yaptı

150 uyarı, 10 iş yerine 14 bin 60 lira idari yaptırım

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini korumak, yaya güvenliğini sağlamak ve halkın kamu alanlarından sorunsuz faydalanmasını temin etmek amacıyla denetimlere aralıksız devam ediyor.

1 -8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 270 iş yeri denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda 150 iş yerine uyarı verildi, kurallara uymayan 10 iş yerine 14 bin 60 lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca vatandaşlardan gelen 90 şikayet değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapıldı.

Denetimler kapsamında okul çevreleri, seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmeler uyarıldı; mevzuata aykırı uygulamalara karşı yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kent estetiğini, kamu düzenini ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

SİİRT’TE ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN 270 İŞ YERİ DENETLENDİ, 150 İŞ YERİNE UYARI VERİLİRKEN...

SİİRT’TE ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN 270 İŞ YERİ DENETLENDİ, 150 İŞ YERİNE UYARI VERİLİRKEN, KURALLARA UYMAYAN 10 İŞ YERİNE 14 BİN 60 LİRA İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI.

SİİRT’TE ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN 270 İŞ YERİ DENETLENDİ, 150 İŞ YERİNE UYARI VERİLİRKEN...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: Ev Sahibi Tutuklandı
2
Kahta Gazetecilerinden AA Muhabirlerine Polis Saldırısına Sert Tepki
3
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: Görüş 30 Metreye Düştü
4
İGC Başkanı Akbilek: Adıyaman’da Basına Şiddet Kabul Edilemez
5
Burdur'da alkollü sürücü 2 araca çarpıp kaçtı — 2.26 promil ile yakalandı
6
Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi