Karabük'te Caddeye İnen 3 Büyükbaş Hayvan Trafiği Tehlikeye Düşürdü

Cep telefonu kamerasına yansıyan anlar sürücüleri bekletti

Karabük'te, Cumhuriyet Mahallesi Şahintepe mevkiinde caddeye inen büyükbaş hayvanlar, kent merkezinde trafik güvenliğini riske soktu.

Caddeye çıkan 3 büyükbaş hayvan bir süre araçların arasında dolaştı. Sürücüler ilerleyebilmek için hayvanların caddeyi terk etmesini beklemek zorunda kaldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde sürücülerin bekleyişi ile hayvanların yoldaki hareketleri yer aldı.

Olayda herhangi bir kaza yaşanmadı; hayvanlar yetkililer veya ilgili kişiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

