DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.750,06 0%
BITCOIN
3.897.050,52 0%

Karabük'te Caddeye İnen 3 Büyükbaş Hayvan Trafiği Tehlikeye Düşürdü

Karabük Cumhuriyet Mahallesi Şahintepe'de caddeye inen 3 büyükbaş hayvan, araçlar arasında dolaşarak trafiği aksattı; hayvanlar kazaya yol açmadan uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:04
Karabük'te Caddeye İnen 3 Büyükbaş Hayvan Trafiği Tehlikeye Düşürdü

Karabük'te Caddeye İnen 3 Büyükbaş Hayvan Trafiği Tehlikeye Düşürdü

Cep telefonu kamerasına yansıyan anlar sürücüleri bekletti

Karabük'te, Cumhuriyet Mahallesi Şahintepe mevkiinde caddeye inen büyükbaş hayvanlar, kent merkezinde trafik güvenliğini riske soktu.

Caddeye çıkan 3 büyükbaş hayvan bir süre araçların arasında dolaştı. Sürücüler ilerleyebilmek için hayvanların caddeyi terk etmesini beklemek zorunda kaldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde sürücülerin bekleyişi ile hayvanların yoldaki hareketleri yer aldı.

Olayda herhangi bir kaza yaşanmadı; hayvanlar yetkililer veya ilgili kişiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

KARABÜK’TE CADDEYE İNEREK YOLDA İLERLEYEN BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR TRAFİĞİ TEHLİKEYE...

KARABÜK’TE CADDEYE İNEREK YOLDA İLERLEYEN BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ.

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: Ev Sahibi Tutuklandı
2
Kahta Gazetecilerinden AA Muhabirlerine Polis Saldırısına Sert Tepki
3
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: Görüş 30 Metreye Düştü
4
İGC Başkanı Akbilek: Adıyaman’da Basına Şiddet Kabul Edilemez
5
Burdur'da alkollü sürücü 2 araca çarpıp kaçtı — 2.26 promil ile yakalandı
6
Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi