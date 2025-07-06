DENEYAP Proje Şenliği: 81 İl, 18 Bin Öğrenci Technologie ile Yarıştı

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Proje Şenliği Düzenlendi

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 81 ildeki 131 atölyede gerçekleştirilen elektronik programlama ve nesnelerin interneti proje şenliği kapsamında 18 binden fazla ortaokul ve lise öğrencisi bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle hayata geçirilen DENEYAP Atölyeleri, gençleri teknolojiyle buluşturmayı amaçlıyor. Bu yılki proje şenliğinin ana teması, acil durum uyarı ve müdahale sistemleri olarak belirlendi. Öğrenciler, deprem, yangın, su baskını, gaz kaçağı ve sağlık acil durumları gibi kritik senaryolara yönelik çözüm önerileri geliştirdi.

Yenilikçi Projeler Sergilendi

Öğrenciler, takım halinde çalışarak geliştirdikleri projeleri jüriye sundular. Her proje, teknik doğruluk, yenilikçilik, özgünlük, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik kriterleriyle değerlendirildi. Proje şenliği, iki gün boyunca devam etti ve büyük bir heyecanla sonuçların açıklanması bekleniyor.

DENEYAP Türkiye Koordinatörü’nden Açıklamalar

DENEYAP Türkiye Koordinatörü Banu Aras, projelerin değerlendirileceğini belirterek "Öğrenciler teknolojiyi üreterek yenilikçi fikirler geliştiriyor ve takım ruhunu sergiliyor. Geleceklerin bizimle olduğunu biliyoruz ve bu gelecekten umutluyuz" dedi.

Öne Çıkan Projeler

Etkinlikte sergilenen projeler arasında Mini Termo ve Felaket Savar dikkat çekti. Mini Termo, bebeklerin ateş takibini sağlayan bir sistem geliştirirken, Felaket Savar, gaz kaçaklarını algılayarak yangınların önüne geçmeyi hedefliyor.

Ayrıca Prof. Çözüm adlı ekip, yangın tespit dronu geliştirdi. Bu dron, orman yangınlarını erken tespit ederek söndürmeye yardımcı oluyor. Üretken Yazılımcılar ise Depremokur isimli projeleriyle, depremleri algılayarak halkı uyaracak bir sistem geliştirdi.

Bu heyecan verici etkinlik, gençlerin yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretme becerilerini gözler önüne serdi ve geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sağladı.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencilerinin katıldığı Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği, 81 ilde 18 binden fazla ortaokul ve lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri gençleri teknolojiyle buluşturmayı sürdürüyor.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencilerinin katıldığı Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği, 81 ilde 18 binden fazla ortaokul ve lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri gençleri teknolojiyle buluşturmayı sürdürüyor.