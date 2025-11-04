DENEYAP Türkiye Mezuniyeti Bilecik'te: 46 Öğrenci Diplomasını Aldı

DENEYAP Türkiye programını başarıyla tamamlayan 46 öğrenci, Bilecik'te düzenlenen törenle diplomalarını aldı; öğrenciler teknoloji projelerini sergiledi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:03
DENEYAP Türkiye Mezuniyet Töreni Bilecik'te

DENEYAP Türkiye programında üç yıllık teknoloji odaklı eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Bilecik'te düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Programa katılan 46 öğrenci mezun oldu.

Program, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle yürütüldü. Mezuniyet töreninde öğrenciler diplomalarını Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci'nin elinden aldı.

Tören ve Öğrenci Başarıları

Tören kapsamında öğrenciler, üç yıllık yoğun eğitim ve teknoloji odaklı çalışmalarının ürünlerini sergiledi. Etkinlikler ve mezuniyet belgelerinin takdimiyle tören sona erdi.

