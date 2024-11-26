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Deniz Akkaya Hakkında Gözaltı Kararı!

Eski manken Deniz Akkaya, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından dolayı gözaltına alınma kararıyla karşı karşıya kaldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:47
Deniz Akkaya Hakkında Gözaltı Kararı!

Deniz Akkaya Üzerine Gözaltı Kararı

Eski manken Deniz Akkaya hakkında, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akkaya'nın çocuğunun vesayet davasıyla ilgili olarak bakan hakime yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar nedeniyle bu kararı aldı.

Soruşturma Detayları

Savcılık, Deniz Akkaya hakkında bu iki suç nedeniyle gözaltı kararı verilmesine hükmetti. Şu anda emniyet güçleri, Akkaya'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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