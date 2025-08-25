DOLAR
Deniz Feneri: Gazze'de 3 gönüllümüz şehit edildi

Deniz Feneri, Gazze'de insani yardım çalışması yapan Muhammed et-Tennani, Abdullah Mejdallawi ve Jihad Kullab'ın İsrail saldırılarında şehit olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:04
İsrail saldırılarında Muhammed et-Tennani, Abdullah Mejdallawi ve Jihad Kullab hayatını kaybetti

Deniz Feneri Derneği, Gazze'deki gönüllülerinden Muhammed et-Tennani, Abdullah Mejdallawi ile Jihad Kullab'ın insani yardım görevlerinde şehit olduğunu duyurdu.

Dernek açıklamasında, İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdürdüğü ve yardıma koşan gönüllülerin hedef alındığı vurgulandı.

"Gazze'de mazlumların yardımına koşan gönüllerimiz Muhammed et-Tennani, Abdullah Mejdallawi ile Jihad Kullab, babası ve ağabeyiyle şehit edilmiştir. Onların insanlık için sergilediği fedakarlık ve cesaret asla unutulmayacaktır. Deniz Feneri ailesi olarak, bu büyük kayıp karşısında derin bir üzüntü içindeyiz. Rabbimizden şehitlerimize rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve tüm ümmete sabırlar diliyoruz."

Açıklamada ayrıca, bu gönüllülerin Gazze'nin aç ve susuz bırakılmış çocuklarına yemek ulaştırdığı belirtilerek, şehadetlerinin insanlık için büyük bir kayıp olduğu ancak geride kalan mirasın nesiller boyu süreceği ifade edildi.

Dernek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "İsrail, bugün sadece Gazze'yi değil dünyanın kalbini, insanlığın vicdanını ve adalet duygusunu da bombalamakta. Deniz Feneri'nin kahraman gönüllüleri bu dünyadan geçtiler ama geriye büyük bir dava, büyük bir miras ve sonsuza dek yaşayacak bir hatıra bıraktılar. Onların adları, Filistin'in özgürlük mücadelesinde, mazlumların dualarında ve insanlığın kalbinde daima yaşayacak."

