Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, ABD'li Mevkidaşı ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Washington DC'de, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-Türkiye ittifakı ve savunma modernizasyonunda işbirliği gibi kritik konular ele alındı.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, 5-8 Kasım tarihlerinde ABD'ye resmi ziyarette bulunan Tatlıoğlu'nun, Washington DC'nin Annapolis ve Norfolk kentlerindeki donanma komutanlıklarını ziyaret ettiği, buradaki donanma yetkilileri ve denizcilerle bir araya geldiği bildirildi.

Görüşme kapsamında, savunma alanındaki modernizasyon çalışmalarında işbirliğine vurgu yapıldı. Franchetti, mevcut güvenlik zorluklarına karşı müttefik ve ortaklarla çalışmanın önemini belirterek, Türk Deniz Kuvvetlerinin BALTOPS gibi tatbikatlara ve Akdeniz'deki operasyonlara katılarak barış ve istikrarı koruma çabasındaki güçlü katkısını vurguladı.

Franchetti, ayrıca ABD-Türkiye ittifakının bölgesel istikrar sağlanmasında önemli bir rol oynadığını ifade ederek, "Böylesine yetenekli bir donanma ile birlikte çalışabilirliği artırmak için gelecekteki fırsatları dört gözle bekliyorum." dedi.

Tatlıoğlu da, "Bölgemizde istikrar ve barışı artıracak Türk-Amerikan deniz işbirliğini geliştirmek için sabırsızlanıyoruz." şeklinde konuştu.