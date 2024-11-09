DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.630.291,38 0,09%

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, ABD'li Mevkidaşı ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, ABD'li mevkidaşı Franchetti ile savunma işbirliği ve modernizasyona dair önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 09:41
Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, ABD'li Mevkidaşı ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Washington DC'de, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lisa Franchetti ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-Türkiye ittifakı ve savunma modernizasyonunda işbirliği gibi kritik konular ele alındı.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, 5-8 Kasım tarihlerinde ABD'ye resmi ziyarette bulunan Tatlıoğlu'nun, Washington DC'nin Annapolis ve Norfolk kentlerindeki donanma komutanlıklarını ziyaret ettiği, buradaki donanma yetkilileri ve denizcilerle bir araya geldiği bildirildi.

Görüşme kapsamında, savunma alanındaki modernizasyon çalışmalarında işbirliğine vurgu yapıldı. Franchetti, mevcut güvenlik zorluklarına karşı müttefik ve ortaklarla çalışmanın önemini belirterek, Türk Deniz Kuvvetlerinin BALTOPS gibi tatbikatlara ve Akdeniz'deki operasyonlara katılarak barış ve istikrarı koruma çabasındaki güçlü katkısını vurguladı.

Franchetti, ayrıca ABD-Türkiye ittifakının bölgesel istikrar sağlanmasında önemli bir rol oynadığını ifade ederek, "Böylesine yetenekli bir donanma ile birlikte çalışabilirliği artırmak için gelecekteki fırsatları dört gözle bekliyorum." dedi.

Tatlıoğlu da, "Bölgemizde istikrar ve barışı artıracak Türk-Amerikan deniz işbirliğini geliştirmek için sabırsızlanıyoruz." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Deprem Konutlarının Anahtarı Sahiplerine Verildi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nda Tam Üye Olacak"
3
Bakü'deki Dev Azerbaycan Bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi
4
Belçika Büyükelçisi Van de Velde: Türkiye-AB İlişkilerini Geliştirmek Önceliğimiz
5
Gazze'nin Kuzeyinde Binlerce Filistinli İnsani ve Tıbbi Bakımdan Mahrum
6
Mengen Ormanları Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor
7
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Evi Tanksavarla Vurdu, Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak