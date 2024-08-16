Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Romanya'nın Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamalarına Katıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Romanya'yı Ziyaret Etti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya'nın Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak üzere 14-15 Ağustos tarihleri arasında bu ülkede bulundu.

Önemli Görüşmeler Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Oramiral Tatlıoğlu, ziyareti sırasında Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca, Romanya Milli Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile ikili toplantılar yaptılar.

TCG Burgazada Korveti de Etkinlikte

Etkinliklerde Türkiye'nin deniz gücünü temsil eden TCG Burgazada korvetinin de yer aldığı belirtildi. Bu kutlamalar, Romanya ile Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin pekiştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunmuştur.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.