Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Coşkulu Kutlaması

99. yıl dönümü kutlamaları, İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk denizciliğinin önemli bir dönüm noktası yaşadığını belirtti.

Kabotaj Kanunu'nun Önemi

Ünüvar, bu kanunun Türk vatandaşlarına denizcilik faaliyetlerini yürütme hakkı tanıdığını ifade ederek, bu kazanımın Türk denizciliğinin gelişiminde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Deniz Taşımacılığı ve Ticaret Hacmi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, uluslararası ticaret hacminin Türkiye'de deniz yoluyla gerçekleştirilen kısmının %87'ye ulaştığını belirtti. 2024 yılı itibarıyla, taşıma kapasitesi bakımından Türk deniz ticaret filomuzun dünyada 11. sıraya yükseldiğini ve dört Türk limanının, dünyanın en yoğun 100 limanı arasında yer aldığını duyurdu.

İstihdam ve Eğitimde Başarılar

Ünüvar, denizciliğin en önemli kaynağını oluşturan gemicilerin sayısının 141 bini geçtiğini, 104 denizcilik eğitim kurumu aracılığıyla nitelikli personel yetiştirdiklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin denizcilik eğitiminde dünya çapında tanınan bir marka haline geldiğini ifade etti.

Gemi İnşaatında Rekor Başarılar

2024 yılı itibarıyla 1,91 milyar dolar değerinde gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Ünüvar, Türk tersanelerinin gemi siparişinde dünyada 9. ve gemi tonajında 11. sırada olduğunu vurguladı. Ayrıca, aynı anda 34 savaş gemisi projesi yürüttüklerini açıkladı.

Törenin Diğer Detayları

İstanbul Valisi Davut Gül de konuşmasında, 1 Temmuz'un sadece tarihi bir gün değil, aynı zamanda Türkiye’nin denizlerdeki bağımsızlığını dünyaya ilan ettiği bir gün olduğunu vurguladı.

Törende, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bando Komutanlığı ekibi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Boru Trampet Takımı'nın verdiği konser sonrasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma botları bir gösteri sundu.

Katılımcılar, etkinliğin ardından Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret ederek anı defterini imzaladı.

İstanbul'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'ncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Meydanı Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'ncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Meydanı Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.