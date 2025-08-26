Denizde boğulmalara karşı kontrollü alanlarda yüzün — Uzman uyarısı

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Kübra Özsandıkçı, Karadeniz'de denize girerken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Özsandıkçı, Karadeniz'in dalgalı olması, birdenbire derinleşmesi ve rip akıntıları gibi yapısal özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Yüzme bilmeyen veya kendini çok iyi sanarak denize açılan aşırı özgüvenli kişilerin boğulma vakalarını artırdığını ifade eden Özsandıkçı, valiliklerce yapılan "denize girilmemesi" uyarılarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Özsandıkçı, denize girilecek yerlerin önemine işaret ederek, özellikle kontrolün olduğu ve cankurtaran hizmetinin verildiği yerlerde denize girilmesi gerektiğini belirtti.

Denizde paralel yüzülmesi gerektiğine dikkat çeken Özsandıkçı, "İleriyle doğru gidildiği zaman herhangi bir şey başımıza gelebilir. Sadece yüzmeyle alakalı değil, o an bir kramp geçirebilir, kişinin başı dönebilir, midesi bulanabilir" ifadelerini kullandı. Tek başına açılmamak ve kıyı şeridinde çizilen hattın dışına çıkılmamak gerektiğini vurguladı.

Özsandıkçı, ebeveynlere de uyarıda bulunarak çocukların profesyonel kurslarda yüzme öğrenmeleri ve 15 yaş altı çocukların deniz yakınında tek başına bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Başantrenör Ozan Sağlam: Bilmediğiniz suya asla girilmeyecek

Trabzon'da 32 yıldır yüzme branşıyla ilgilenen başantrenör Ozan Sağlam da Karadeniz'in bilinmeyen yerlerinde denize girilmemesinin önemine vurgu yaptı. Sağlam, yetkililerin izin verdiği güvenli bölgelerde denize girilmesinin önemini anlattı.

Sağlam, "Bilmediğiniz suya profesyonel yüzücü de olsanız asla girmeyin. Dalgalı olan yerlerde de suya girmeyin" dedi ve dalgalı yerlerde panik halinde suyun kişiyi farklı yere alıp götürebileceğini belirtti. Mutlaka gözetim ve cankurtaran olan yerlerde suya girilmesi gerektiğini vurguladı.

Trabzon'da uzmanlar özellikle kontrolün olduğu ve cankurtaran hizmetinin verildiği yerlerde denize girilmesi gerektiğini bildirdi. Başantrenör Ozan Sağlam, bilgi verdi.