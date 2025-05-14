DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nda Seçkin Gözlemci Günü Başarıyla Tamamlandı

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı Tamamlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başarıyla sona erdi. Tatbikat, Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de, 120 gemi, 85 hava unsuru, 1 SAT ve 2 SAS timleriyle icra edildi.

Önemli İsimler Katıldı

Seçkin Gözlemci Günü'nde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti.

Tatbikatın Amacı ve Katılım Detayları

6 Mayıs'ta başlayan tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2025 yılı planlamasında önemli bir yere sahiptir. Harekâtın etkinliğini değerlendirmek ve çok tehditli ortamlarda karar verme yeteneklerini artırmak amacıyla 104 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı ve 52 hava unsuru gibi çeşitli birliklerin katılımı sağlanmıştır.

Bayraktar TB3 İlk Kez Görevde

Tatbikatın ilk etkinliği TCG Oruçreis’in selamlama atışlarıyla başladı. Denizaltı savunma harbi harekâtı ve denizden atış desteği eğitimi gerçekleştirildi. AKSUNGUR SİHA tarafından yapılan MAM-T atışı sonrasında, TCG Anadolu gemisinden iki Bayraktar TB3 İHA'nın kalkışı gerçekleşti. Tatbikat öncesi test uçuşları gerçekleştiren Bayraktar TB3, bu sefer resmi bir tatbikatta görev almış oldu.

Bayraktar TB3, belirlenen hedefi imha ettikten sonra TCG Anadolu gemisine başarıyla iniş yaparak tatbikattaki görevini tamamladı. Seçkin Gözlemci Günü'nün sona ermesiyle tatbikata katılım sağlayan unsurlar selamlama geçişi yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı. Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikata, 120 gemi, 85 hava unsuru, 1 SAT ve 2 SAS timleriyle Kara, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile kamu kurumlarından birlikler katılım sağlıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı. Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikata, 120 gemi, 85 hava unsuru, 1 SAT ve 2 SAS timleriyle Kara, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile kamu kurumlarından birlikler katılım sağlıyor.