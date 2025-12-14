DOLAR
Denizli Acıpayam'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 70 Yaşındaki Mustafa Aslan Hayatını Kaybetti

Denizli Acıpayam'da otomobil ile çarpışan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Aslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 18:51
Kaza, Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yassıhöyük Mahallesinde gerçekleşen kazada, 70 yaşındaki Mustafa Aslan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, henüz plakası öğrenilemeyen motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa Aslan, plakası ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücü yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

KAZADA ÖLEN MUSTAFA ASLAN

