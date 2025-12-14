Denizli Acıpayam'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 70 Yaşındaki Mustafa Aslan Hayatını Kaybetti

Denizli Acıpayam'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 70 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Kaza, Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yassıhöyük Mahallesinde gerçekleşen kazada, 70 yaşındaki Mustafa Aslan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, henüz plakası öğrenilemeyen motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa Aslan, plakası ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücü yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

KAZADA ÖLEN MUSTAFA ASLAN