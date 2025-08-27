DOLAR
Denizli Acıpayam'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 34 REG 70 plakalı otomobilin çarptığı emekli doktor İsa Tuzcu (77), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:56
Denizli'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada, Hasan K. (31) yönetimindeki 34 REG 70 plakalı otomobil, Oğuz Mahallesi yakınlarında kaldırımda yürüyen İsa Tuzcu (77)'ye çarptı.

Olay ve Müdahale

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve emekli doktor olduğu öğrenilen Tuzcu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, Isparta 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüyü gözaltına aldı.

