Denizli Çardak Havaalanı'nda 2025 Uçak Kaza-Kırım Tatbikatı

Çardak Havaalanı'nda düzenlenen 2025 Acil Durum Tatbikatında uçak kaza-kırım, yangın, arama-kurtarma, triyaj ve kimyasal/nükleer risklere karşı uygulamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:54
Denizli'de kurumlar arası uyum ve müdahale kabiliyetleri sahada test edildi

DENİZLİ (İHA) – Çardak Havaalanında düzenlenen 2025 Yılı Acil Durum Tatbikatı kapsamında bir uçak kaza-kırım senaryosu canlandırıldı. Tatbikat, olası acil durumlara hazırlık ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla planlandı ve uygulandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çardak İşletme Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen uygulamalarda yangın söndürme, arama-kurtarma ve triyaj eğitimleri detaylı şekilde gösterildi. Sahada görev alan ekipler gerçekçi senaryo akışı içinde müdahalelerini icra etti.

Tatbikata DHMİ itfaiye ekipleri, bomba imha ekipleri, AFAD ve sağlık ekipleri katıldı. Ekipler arasında kurulan iletişim ve koordinasyon uygulamalı olarak test edilerek müdahale süreleri ve lojistik akış değerlendirildi.

Senaryo kapsamında ayrıca kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer risklere karşı alınacak tedbirler uygulamalı şekilde gösterildi. Bu kapsamda triyaj ve hasta nakil uygulamaları sahada hayata geçirilerek, kritik evrelerdeki müdahale süreçleri sınandı.

Gerçek bir acil durum senaryosuna uygun şekilde planlanan tatbikat, kurumlar arası iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı. Düzenleyen kurumlar, uygulamanın katılımcıların acil durumlara yönelik koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerini artırmada önemli katkı sağladığını bildirdi.

Yetkililer, periyodik olarak gerçekleştirilen benzer tatbikatların, havaalanı güvenliği ve halk sağlığını koruma açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti ve elde edilen bulguların gelecekteki iyileştirmelerde kullanılacağını açıkladı.

