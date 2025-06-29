Denizli Çivril'de Mezarlıkta Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli Çivril'de Mezarlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Çıtak Mahallesi'ndeki mezarlıkta oluşan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, mezarlıkta yer alan otluk alanda yangın çıktı. Yangına dair yapılan ihbar sonrası, bölgeye hızlıca itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri mezarlık çevresindeki evlere ve tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Ancak yangın sonucunda bazı mezarların zarar gördüğü bildirildi.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki mezarlıktaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki mezarlıktaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.