DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.278.045,44 -0,16%

Denizli Çivril'de Mezarlıkta Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çivril ilçesindeki mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 14:00
Denizli Çivril'de Mezarlıkta Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli Çivril'de Mezarlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Çıtak Mahallesi'ndeki mezarlıkta oluşan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, mezarlıkta yer alan otluk alanda yangın çıktı. Yangına dair yapılan ihbar sonrası, bölgeye hızlıca itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri mezarlık çevresindeki evlere ve tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Ancak yangın sonucunda bazı mezarların zarar gördüğü bildirildi.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki mezarlıktaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin...

Denizli'nin Çivril ilçesindeki mezarlıktaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki mezarlıktaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin...

Denizli'nin Çivril ilçesindeki mezarlıktaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Oltu Taşı Ocağındaki Göçükte Hayatını Kaybeden Üç İşçinin Cenazesi Defnedildi
2
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in Cenazesi Giresun'da Defnedildi
3
Tekirdağ'da Yangın: 1500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü
4
Afyonkarahisar'da Keklikler Kene ve Süne Avında Görev Alıyor
5
Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Çanakkale'de Yangın: 100 Dönüm Buğday ve 150 Dönüm Makilik Alan Zarar Gördü

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?