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Denizli Çivril'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çivril'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 22:43
Denizli Çivril'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli Çivril’de Orman Yangını Sonlandırıldı

Denizli ilinin Çivril ilçesine bağlı Somak Mahallesi civarında bugün meydana gelen orman yangını, zamanında yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozerle birlikte yer ekipleri de destek verdi.

Yangının Zarar Verdiği Alan

Yangın sonucunda yaklaşık 8 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının söndürülmesi çalışmaları sırasında bir helikopterin, yakıt ikmali için Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'ne zorunlu iniş yaptığı öğrenildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektarlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektarlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektarlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektarlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektarlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektarlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektarlık alan zarar gördü.

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