Denizli'de 140 Hırsızlık Olayının Şüphelisi Tutuklandı

Denizli'de Hırsızlık Şebekesi Çökertildi

Denizli'nin Tavas ve Pamukkale ilçelerinde gerçekleşen 140 hırsızlık olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 5 adresten 20 milyon lira değerinde malzeme çalan 4 şüpheliyi tespit etti. Hırsızlıklara ait ihbarlar üzerine başlatılan operasyonda, şüphelilerden Ş.A. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Yapılan araştırma sonucunda, 9 ay süresince 2 fabrika ve 3 evden hırsızlık yapıldığı belirlendi. Jandarma ekipleri, 51 güvenlik kamerasının 600 saatlik kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerine ulaştı. Yakalanan şüpheliler, A.A, S.S, Y.Ö. ve Ş.A. olarak belirlendi. Elde edilen deliller ışığında, şüphelilerin çok sayıda değerli malzeme çaldığı tespit edildi.

Çalınan Malzemeler

Şüphelilerin, kalorifer peteği, bakır kablo, yatak, televizyon gibi birçok eşyayı çaldığı belirlendi. Ayrıca, akü, küçük ev aletleri, dinamo, alüminyum kapı ve pencere gibi malzemeler de çalıntı listesinde yer aldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu tür olayların önlenmesi adına jandarma ekipleri araştırmalarını sürdürmekte ve benzer vakalara karşı önleyici tedbirler almaktadır.

Denizli'nin Tavas ve Pamukkale ilçelerinde 5 adresten 140 kez hırsızlık yapan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.