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Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü Coşkuyla Kutlandı

Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanarak milletin bağımsızlık mücadelesi anıldı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 19:46
Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü Coşkuyla Kutlandı

Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü Coşkusu

Denizli, 15 Mayıs 2023'te, 106. Milli Mücadele Günü'nü kutlamak için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. İzmir’in 15 Mayıs 1919'da düşman işgaline uğramasının ardından, Müftü Ahmet Hulusi Efendi tarafından başlatılan mücadele, Denizli’de onurla anıldı.

Protokol ve Halka Açık Etkinlikler

Etkinlikler, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile düzenlenen törenin başlangıcında, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kortej Yürüyüşü ve Mehteran Gösterisi

Etkinlik kapsamında mehteran takımı eşliğinde, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Milli Mücadele'yi başlattığı Kayalık Caddesi'nden Bayramyeri Meydanı'na kadar bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar, evlerinin balkonlarından alkış ve bayrak sallayarak destek verdi. Bayramyeri Meydanı'nda, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin anıtına çiçek bırakıldı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Vali Coşkun'dan Önemli Mesajlar

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet konusundaki hassasiyetini vurguladı. Coşkun, "Milletimiz her türlü zorluk ve tehdit karşısında bağımsız yaşama iradesini kararlılıkla korumuştur. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin 15 Mayıs 1919'daki fetvası ile Denizli halkı, vatan toprağının kutsallığına inancıyla düşmanın bu topraklara adım atmasını engellemiştir. Bizlere düşen görev, bu yüce mirası yaşatmak ve Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Çeşitli İsimlerin Katılımı

Etkinliğe, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut gibi çeşitli yetkililer de katıldılar. Kutlama, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti.

Denizli'de, 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik...

Denizli'de, 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Milli Mücadele'yi başlattığı Kayalık Caddesi'nden Bayramyeri Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Denizli'de, 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik...

Denizli'de, 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Milli Mücadele'yi başlattığı Kayalık Caddesi'nden Bayramyeri Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

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