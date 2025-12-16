Denizli'de 20 Milyonluk Sahte Arsa Dolandırıcılığı Tapu Personelinin Dikkatiyle Engellendi

Denizli'de 20 Milyonluk Arsa Dolandırıcılığı Tapu Personelinin Dikkatiyle Engellendi

Denizli'de geçtiğimiz günlerde Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 20 milyon liralık bir arsanın, sahte kimlik kullanılarak satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Dolandırıcı, arsayı uygun fiyata satacağını emlakçılara duyurdu ve bir inşaat firması aracılığıyla Merkezefendi Tapu Müdürlüğü'ne başvuru yaptı.

Olayın Detayları

İşlemler sırasında tapu müdürlüğü personeli, şahsın ibraz ettiği kimlik fotoğrafı ile sistemde kayıtlı fotoğraf arasında uyuşmazlık tespit etti. Durumu tapu müdürüne bildiren personelin uyarısı üzerine işlem durduruldu. Yapılan detaylı incelemede şahsın sahte kimlik düzenleyerek başkasına ait arsayı satmaya çalıştığı belirlendi. Arsa sahibinin yurt dışında ikamet ettiği ve durumdan haberdar olmadığı saptandı. Şüpheli, Tapu Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.

Bölge Müdürlüğünün Açıklaması ve Teşekkür

Tapu ve Kadastro Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Merkezefendi Tapu Müdürlüğü çalışanlarının dikkat ve özverili çalışmaları sayesinde herhangi bir hak kaybı ve hazine sorumluluğuna yol açılmadan sahtecilik girişiminin önlendiği belirtildi. Genel Müdür Hakan Gedikli personele teşekkürlerini iletirken, Bölge Müdürü İlhan Özlü tarafından ilgili personele teşekkür belgeleri verildi.

