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Denizli'de 25.05.2025 Nikah Yoğunluğu

Denizli'de 143 çift, tarihsel önemi nedeniyle 25 Mayıs 2025'te nikah masasına oturdu.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 14:12
Denizli'de 25.05.2025 Nikah Yoğunluğu

Denizli'de 25 Mayıs 2025 İçin Nikah Yoğunluğu

Denizli'de bazı çiftler, evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etti. Kentte bulunan evlendirme dairelerine başvuran 143 çift, bu özel günde nikah masasına oturmak için günler öncesinden randevu aldı. Çiftlerin ilgisi nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk gözlemlendi.

Özel Bir Tarih Seçimi

İncilipınar Nikah Sarayı'nda nikah kıyan çiftlerden Bilal Üner, eşinin adı Ayşegül Yankayış ile 25 Mayıs'ta tanıştıklarını belirtti. Üner, "Hem tanışma yıl dönümümüz hem de 25.05.2025 tarihinin özel olması nedeniyle nikah için bu tarihi seçtik. Evlilik tarihini de aynı güne denk getirerek, bugünü çok daha anlamlı kılmak istedik. Bugünü unutmamız mümkün değil. Hem tanışma hem evlilik yıl dönümü, gelecekte birlikte kutlayacağız" dedi.

Nikah İçin Erken Randevu

Nikah kıymak için 2 ay önce sıra aldıklarını ifade eden damat Ali Pektekin, "Nikah tarihlerimizin özel olmasını istedik" şeklinde konuştu. Gelin Ayşe Tekcam ise daha önce özel günlerde nikah kıyan çiftleri gördüğünü belirterek, "Kendi nikahımın da böyle olacağını düşünmemiştim. Eşim sağ olsun, sürpriz yaptı. Artık unutulmayacak bir nikah günümüz var" diye duygularını aktardı.

Denizli'de bazı çiftler evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etti.

Denizli'de bazı çiftler evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etti.

Denizli'de bazı çiftler evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etti.

Denizli'de bazı çiftler evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etti.

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