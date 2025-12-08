DOLAR
Denizli'de 5 Yaşındaki Bora, 10’uncu Konserine Çıktı

Denizli Honaz'da yaşayan 5 yaşındaki Bora, 3 yaşından beri sahnede; perküsyon ve ritimde yetkinleşen küçük yetenek 10’uncu konserinde beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:52
Denizli’de 3 yaşından beri sahne alan ve henüz 5 yaşında olmasına rağmen sanat çevrelerinde adından söz ettiren küçük yetenek, çevresinden büyük takdir topladı.

Erken yaşta başlayan müzik serüveni

Honaz'da yaşayan Gültekin-Ceyda Bozkurt çiftinin 5 yaşındaki oğlu Bora, ritim ve perküsyon alanındaki yeteneğiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Henüz 3 yaşında müzik aletlerine ilgi duyan Bora, ilk sahne deneyimini 12 Mayıs 2023'te Denizli Makina Mühendisleri Çocuk Korosu konserinde yaşadı.

2020 doğumlu olan Bora, o günden bu yana birçok toplulukta aktif görev aldı. ADD Çocuk Korosu, Destan Halk Dansları ve Modern Dans Topluluğu, Çınar Lions Çocuk Korosu, Makina Mühendisleri Çocuk Korosu ve Musiki Derneği Sanat Müziği Saz Ekibinde sahne alan Bora, son olarak Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Denizli Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu konserinde yer aldı.

Ailesinin desteği ve eğitimleri

Anne Ceyda Bozkurt ve baba Gültekin Bozkurt, Bora'nın sanatsal gelişimini yakından takip ederek her aşamada destek veriyor. Bora, bateri, kudüm, shaker, bongo ve zilli def gibi vurmalı çalgılarda yaşına uygun eğitimler alıyor.

Sanata olan tutkusu ve sahne disipliniyle dikkat çeken Bora'nın gelecekte adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor; bu durum, sanatın küçük yaşlarda başlayabileceğine dair güçlü bir örnek teşkil ediyor.

Genç yetenekten duygular

Bora kendisi için '3 yaşından beri sahneye çıkıyorum ve çok mutluyum. Bu 10’uncu konserim. Her sahneye çıktığımda heyecanlanıyorum. İleride bu konuda devam etmek istiyorum. Şimdilik darbuka, keman, bas gitar gibi şeyleri çalabiliyorum' dedi.

Babanın değerlendirmesi

Gültekin Bozkurt ise oğlunun yeteneği hakkında 'İlk konsere çıktığında 3 yaşındaydı. Sonrasında çeşitli derneklerde devam etti. Yaşına uygun şekilde ders veriyoruz. Çalışmalardaki azmi ve hocalara olan saygısı çok iyi. Sanat müziğinin içinde olması çok güzel bir şey. Her konser öncesi konuşuruz, merak ettiği veya müzikle ilgili bir konuda her zaman danışır. Bora yaklaşık 100’ün üzerinde şarkıya hakim konumda' diye konuştu.

