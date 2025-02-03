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Denizli'de 66 Termal Pansiyona Kapatma Kararı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eksik evrak nedeniyle 66 termal pansiyon kapatıldı. İşletmeciler karara tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:42
Denizli'de 66 Termal Pansiyona Kapatma Kararı!

Denizli'de Termal Pansiyonlar Kapatıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, gerekli işletme şartlarını yerine getirmediği belirlenen 66 termal pansiyon için kapatma kararı alındı.

Eksik Evraklar Sebebiyle Kapalı

Karahayıt Mahallesi'nde bulunan pansiyonların turizm işletme belgesi ve diğer evrakların eksikliği nedeniyle uygulanan kapatma kararı, zabıta ekipleri tarafından hayata geçirildi.

Zabıta ekipleri, kararı uygulamak üzere tesislere yönelirken, jandarma ekipleri de bu süreçte destek verdi. Görevliler, işletmelere giderek mühürleme işlemi gerçekleştirdi. Bu esnada, bazı işletmecilerle ekipler arasında kısa süreli bir arbede meydana geldi.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olay sonrası jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak durumu kontrol altına aldı.

Ayrıca, kapatma kararına karşı çıkan bir grup, dışarıda toplanarak tepkilerini gösterdi. İşletme sahiplerinin de yer aldığı bu grup, "Pansiyonlar kapatılmasın" şeklinde sloganlar atarak bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi.

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