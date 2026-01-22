Denizli'de Ali Körnes'in Organ Bağışı 7 Hastaya Umut Oldu

Denizli'de Ali Körnes'in organları 7 hastaya umut oldu

Denizli'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayata veda eden 49 yaşındaki Ali Körnes'in ailesi tarafından bağışlanan organları, Denizli Devlet Hastanesi'nde alınarak İzmir ve Muğla'da organ bekleyen 7 hastaya umut oldu.

13 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Ali Körnes, yapılan tahlil ve tetkikler sonrası Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım sürecindeki müdahalelere rağmen Körnes'in 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda organ bağışı kararı verildi.

İzmir ve Muğla'dan gelen ekipler tarafından alınan organlar arasında 2 kornea, 2 böbrek, kalp, ince bağırsak ve karaciğer yer alıyor. Bu organlar, İzmir ve Muğla'da organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü'nün açıklaması

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Ali Körnes'in ailesine başsağlığı dileyerek bağış için teşekkür etti ve organ bağışının hayati önemine dikkat çekti. Öztürk, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 33 bin hastanın organ beklediğini, her gün 3 ila 4 vatandaşın organ bulunamadığı için yaşamını yitirdiğini belirtti. Bu nedenle her bağışın yeni bir hayat anlamına geldiğini vurguladı.

Öztürk, Denizli'de 2025 yılında tespit edilen 27 beyin ölümüne karşılık 13 kişinin organlarının bağlandığını, 2026 yılının ilk bağışının bu olayla gerçekleştiğini ve 7 hastaya umut olduğuna dikkat çekti. Kadavradan bağış eksikliğinin en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Öztürk, Müdürlüğün yürüttüğü 'Her Bağış Yeni Bir Hayat Projesi' kapsamında sağlık ekiplerinin organ bağışının önemini anlattıklarını söyledi.

Öztürk ayrıca organ bağışının e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabildiğini, organ bağışının bireysel bir karar ve vasiyet niteliğinde olduğunu hatırlattı. Yeni sistemde bağışçıların birinci derece yakınlarının öncelikli konumda olacağını, organları nakil için kullanılan kişilerin yakınlarının, acil organ bekleyenler hariç, listede öncelikli olacağını ifade etti.

Konuşmasını sonlandırırken Öztürk, vefatı sonrası organ bağışıyla başkalarına umut olan Ali Körnes'e Allah'tan rahmet diledi ve organ bağışında bulunarak örnek olan ailesine teşekkür ederek baş sağlığı temennisinde bulundu.

