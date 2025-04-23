Denizli'de Ata Çarpan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli Çivril'de Üzücü Kaza

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. S.A. (22) yönetimindeki 07 CAR 165 plakalı otomobil, Işıklı Mahallesi yakınlarında aniden yola çıkan bir ata çarptı.

Kaza Anı ve Müdahale

Çarpma sonrası hemen olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, araçta bulunan Resul Yeşilyurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü ise ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayın Sonuçları

Ne yazık ki, otomobilin çarptığı at da olayda yaşamını yitirdi. Bu talihsiz kaza, sürücü ve diğer yolcular için trajik bir deneyim oldu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde ata çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.