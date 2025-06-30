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Denizli'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 16:40
Denizli'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Bağbaşı Mahallesi 1032 Sokak'ta dün gece meydana gelen bıçaklı kavga, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olayın başlangıcında, yabancı uyruklu S.K. (28) ve S.A.M. (26) arasında klima yüzünden bir tartışma çıktı. Tartışmaya S.A.M'nin arkadaşı H.J. (27) de dahil oldu.

Gerginliğin artmasıyla birlikte kavga çıktı. Bu esnada H.J., S.K.'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrasında, şüpheliler H.J. ve S.A.M. apartmanın dışına çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra, S.A.M, Çınar Polis Merkezine giderek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrolde S.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından, S.K.'nin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, H.J. ve S.A.M.'yi gözaltına alarak, adliyeye sevk etmek üzere işlemlerine başladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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