Denizli'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Hayat Kaybedildi

Denizli'de Kaza: Elektrikli Bisikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Denizli-Uşak kara yolunda meydana geldi.

Kaza Anı ve Sonrası

Olay, Enes Ç. tarafından kullanılan 20 L 6029 plakalı hafif ticari aracın, 86 yaşındaki Yaşar Çiftçi'nin sürücülüğündeki elektrikli bisikletle çarpışması sonucu gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri, yapılan müdahalenin ardından Yaşar Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cesedi, incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne otopsi için götürüldü.

Gözaltı İşlemi

Olayla ilgili olarak hafif ticari aracın sürücüsü Enes Ç. gözaltına alındı. Polis ekipleri, kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.