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Denizli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşi tarafından öldürülen Hatice Ünlü'nün cenazesi, yapılan törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 15:42
Denizli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi

Denizli'de Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 42 yaşındaki Hatice Ünlü'nün cenazesi, yapılan bir törenle toprağa verildi.

Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi'nde meydana gelen dramda, Hatice Ünlü, eski eşi M.K. tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. Olayın ardından kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı.

Ünlü'nün cenazesi, aile üyeleri tarafından morgdan teslim alındıktan sonra babaevine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra, cenaze camiye kadar kadınların omzunda taşındı.

İki çocuk annesi Ünlü'nün cenazesi, Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'nde bulunan Sığma Camisi'nde öğle namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Törene, Ünlü'nün ailesi ve yakınları katılım gösterdi.

Öte yandan, şüpheli M.K. ile ilgili emniyet çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İlk ifadesinde Hatice Ünlü'yü çok kıskandığını ve bir anlık sinirle cinayeti işlediğini ifade ettiği öğrenildi. Olay, Kuşpınar Mahallesi Lise 1 Caddesi’nde gerçekleşti; M.K., eski karısı Hatice Ünlü ve yanındaki H.Ç. ile karşılaşmış, tartışma sırasında bıçaklama olayını gerçekleştirmişti. Hatice Ünlü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.K. kısa süre sonra polis tarafından yakalanmıştır.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Babaevine getirilen kadının cenazesi, burada helallik alındıktan sonra, camiye kadar kadınların omzunda taşındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Babaevine getirilen kadının cenazesi, burada helallik alındıktan sonra, camiye kadar kadınların omzunda taşındı.

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