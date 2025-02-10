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Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6 yabancı kadın sınır dışı edildi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:04
Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli’de Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

Denizli'de, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş bulma vaadiyle kandırdıkları yabancı kadınları fuhuş sektörüne sokan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Operasyon ve Gözaltılar

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şüpheliler düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Sınır Dışı İşlemleri Başlatıldı

Operasyon kapsamında, yabancı uyruklu 6 kadın da ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere işlemleri yapılmıştır.

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