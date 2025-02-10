Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli’de Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama
Denizli'de, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş bulma vaadiyle kandırdıkları yabancı kadınları fuhuş sektörüne sokan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Operasyon ve Gözaltılar
Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şüpheliler düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.
Sınır Dışı İşlemleri Başlatıldı
Operasyon kapsamında, yabancı uyruklu 6 kadın da ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere işlemleri yapılmıştır.