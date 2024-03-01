Denizli’de hastane kafeteryasında cinayet girişimi: 2 kişi ateş açtı, 7 kişi vuruldu! 2 kişinin durumu kritik

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ACİL SERVİSİNDE PANİK ANLARI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin acil servis girişinde yaşanan kan donduran olayda, 2 şüpheli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı büyük korkuya neden oldu.





SALDIRIDA RASTGELE ATEŞ AÇILDI, 7 KİŞİ YARALANDI

Saat 16.45 sıralarında gerçekleşen saldırıda, aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açıldı. Ancak saldırı sonucunda sadece hedef alınan kişi değil, kafeteryada oturan 6 kişi daha yaralandı.

ACİL SERVİSE TAŞINDILAR, TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Yaralılar, sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri tarafından hızla acil servise taşındı. Ancak 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

POLİS EKİPLERİ SALDIRGANLARI ARIYOR

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.





Yaşanan olayın ardından hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırı nedeniyle bölgede büyük panik yaşandı.