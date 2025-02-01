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Denizli'de Helenistik Döneme Ait Altın Taç Ele Geçirildi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tarihi eser operasyonunda Helenistik döneme ait altın taç ve eserler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:42
Denizli'de Helenistik Döneme Ait Altın Taç Ele Geçirildi

Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, gözlük kutusu içine gizlenmiş 70 gram ağırlığında, Helenistik döneme ait altın taç ve parçaları ile birlikte 2 bronz sikke ve 1 gümüş yüzük ele geçirildi.

Jandarma Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. Şüpheliyi izlemeye alan jandarma, kullandığı otomobili durdurdu ve yapılan aramada gözlük kutusu içinde gizlenmiş tarihi eserler bulundu.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Otomobildeki S.Ç. ve C.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. tutuklanırken, C.K. serbest bırakıldı.

Helenistik Taçın Değeri

Denizli Müze Müdürlüğü görevlilerince incelenen tacın, milattan önce 3. ve 1. yüzyılları arasında Helenistik döneme ait olduğu ve krallar tarafından kullanıldığı belirtildi. Tacın paha biçilemez bir değere sahip olduğu ifade edildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki tarihi eser operasyonunda, gözlük kutusu içine gizlenmiş...

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki tarihi eser operasyonunda, gözlük kutusu içine gizlenmiş, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 70 gram ağırlığında altın taç ve parçaları ile 2 bronz sikke ve 1 gümüş yüzük ele geçirildi.

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