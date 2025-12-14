Denizli'de İkiler Otomotiv Filtre Fabrikasında Büyük Yangın

Denizli'nin Çardak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İkiler Otomotiv Filtre fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın, gökyüzünü kara dumanlarla kapladı.

Yangın kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere hem yerden hem de merdiven yardımıyla çatıdan müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu yangın, saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak fabrika adeta küle döndü. Fabrikadan yükselen kara dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

İnceleme ve soruşturma başlatıldı

Yangının kesin çıkış nedeni, itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin hazırlayacağı raporla belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

