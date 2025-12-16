DOLAR
Denizli'de Jandarma 28 Bin Extacy Hapla Şüpheliyi Yakaladı

Denizli jandarması, 1 aylık takip sonucunda çevre illerden sevk edilen 28 bin extacy hap ele geçirip şüpheli M.O.'yu tutukladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:14
1 aylık takip sonrası operasyon başarıyla sonuçlandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma narkotik ekipleri tarafından 1 aylık takibin ardından şüpheli M.O.’nun hareketlendiği tespit edildi ve operasyon için düğmeye basıldı.

Güzergahta önlemlerini alan ekipler, şüpheliye ait aracı Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi girişinde durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeğinin yaptığı aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 28 bin adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

