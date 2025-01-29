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Denizli'de Kayıp Kadın, Komşusunun Bahçesinde Çuvalda Bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp kadın 3 gün sonra, komşusunun bahçesinde çuvalda cesediyle bulundu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:26
Denizli'de Kayıp Kadın, Komşusunun Bahçesinde Çuvalda Bulundu

Denizli'de Kayıp Kadın Olayında Gelişmeler

Denizli'nin Çivril ilçesinde, üç gündür kayıp olarak aranan Serpil Girgin (54) isimli kadının cesedi, komşusunun bahçesinde bir çuval içinde bulundu.

Olayın Gelişimi

Çarşı Mahallesi'ndeki evinden pazar günü komşusuna gitmek üzere ayrılan Serpil Girgin'den bir daha haber alınamadı. Kayıp kadının aranması için başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi.

Polis ekipleri, Girgin'in karşı komşusunun bahçesinde dikkati çeken bir çuval buldu. Yapılan incelemede, bu çuvalın içinde kadının cesedi olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde bulunan evin sahibi, polis tarafından gözaltına alındı.

Girgin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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