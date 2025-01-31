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Denizli'de Komşusunun Bilezikleri İçin Öldürülen Kadının Cesedi Bulundu

Denizli'de, komşusunun bahçesinde çuval içinde bulunan kadının U.A. tarafından altın bilezikleri için öldürüldüğü belirlendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:56
Denizli'de Komşusunun Bilezikleri İçin Öldürülen Kadının Cesedi Bulundu

Denizli'de Dehşet Verici Cinayet

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Çarşı Mahallesi'nde bir kadının cesedinin çuvalda bulunması korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı. Serpil Girgin (54), komşusu U.A. tarafından altın bilezikleri için öldürüldüğü belirlendi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Gözaltına alınan ve cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen diğer şüpheliler T.Ö., H.Ç. ve A.D. ile birlikte U.A.'nın İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden H.Ç. ve A.D. serbest bırakıldı, ancak U.A. ve T.Ö. adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

U.A.'nın emniyetteki ifadesinde, evine davet ettiği Girgin ile bir süre sohbet ettikten sonra kafasına sert bir cisimle vurup öldürdüğünü itiraf etti. Girgin'in cenazesini, kolundaki 3 bileziği aldıktan sonra çuvala koyup sakladığı belirtildi. U.A., cesedi evin bahçesine gömme konusunda yardım için çağırdığı T.Ö. ile bu planı gerçekleştirdi.

Arama Çalışmaları

Olay, 22 Ocak'ta Serpil Girgin'in komşusuna gitmek için evinden ayrılmasıyla başladı. Kendisine ulaşılamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları, 54 yaşındaki kadının U.A.'nın evinin bahçesinde çuval içinde ölü bulunması ile sonuçlandı. Bu olay, komşular arasında yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, komşusunun bahçesinde çuval içerisinde cesedi bulunan kadının, kadın...

Denizli'nin Çivril ilçesinde, komşusunun bahçesinde çuval içerisinde cesedi bulunan kadının, kadın komşusu tarafından altın bilezikleri için öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli U.A. emniyetteki ifadesinde, evine davet ettiği Serpil Girgin ile bir süre sohbet ettikten sonra kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

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